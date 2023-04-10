Политолог Орлов поддержал идею по защите прав россиян, купивших квартиру за маткапитал

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой защитить россиян, которые покупают приобретённую ранее на средства маткапитала квартиру.

По словам Орлова, вопрос покупки жилья — один из самых чувствительных в России и в этой сфере нужно «быть начеку».

«Но если в случае с мошенниками и недобросовестными собственниками это оправданно, то в случае с законодательством — нет. Российские законы должны стоять на страже защиты прав и интересов россиян, а не наоборот. Они должны упрощать жизнь, а не осложнять», — уверен политолог.

Он также считает, что нельзя наказывать обладателей жилья, которые «в силу тех или иных причин не оформили в срок жилье в общую долевую собственность с выделением долей несовершеннолетним детям».

«У людей может просто не хватить знаний, юридической грамотности в этом вопросе, а продавцы недвижимости в силу человеческого фактора могут забыть сообщить о требованиях законодательства. ​Поэтому конечно, необходимо защитить приобретателей жилья от законодательных пробелов», — сказал собеседник RT.

Ранее в Госдуме призвали защитить покупателей приобретённой на средства маткапитала квартиры.

Для этого парламентарий Яна Лантратова предложила вносить сведения о распоряжении средствами маткапитала в Единый государственный реестр недвижимости.