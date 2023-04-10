Политолог Орлов поддержал идею по защите прав россиян, купивших квартиру за маткапитал

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой защитить россиян, которые покупают приобретённую ранее на средства маткапитала квартиру.
Политолог Орлов поддержал идею по защите прав россиян, купивших квартиру за маткапитал
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По словам Орлова, вопрос покупки жилья — один из самых чувствительных в России и в этой сфере нужно «быть начеку».

«Но если в случае с мошенниками и недобросовестными собственниками это оправданно, то в случае с законодательством — нет. Российские законы должны стоять на страже защиты прав и интересов россиян, а не наоборот. Они должны упрощать жизнь, а не осложнять», — уверен политолог.

Он также считает, что нельзя наказывать обладателей жилья, которые «в силу тех или иных причин не оформили в срок жилье в общую долевую собственность с выделением долей несовершеннолетним детям».

«У людей может просто не хватить знаний, юридической грамотности в этом вопросе, а продавцы недвижимости в силу человеческого фактора могут забыть сообщить о требованиях законодательства. ​Поэтому конечно, необходимо защитить приобретателей жилья от законодательных пробелов», — сказал собеседник RT.

Ранее в Госдуме призвали защитить покупателей приобретённой на средства маткапитала квартиры.

Для этого парламентарий Яна Лантратова предложила вносить сведения о распоряжении средствами маткапитала в Единый государственный реестр недвижимости.

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