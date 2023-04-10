В Россельхознадзоре заявили об отсутствии дефицита вакцин и лекарств для животных в России

Короткая ссылка
Нехватки ветеринарных вакцин в России в целом нет, однако в случае отдельных препаратов иностранные компании искусственно создали дефицит.
В Россельхознадзоре заявили об отсутствии дефицита вакцин и лекарств для животных в России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

«Россельхознадзор опровергает дефицит ветеринарных вакцин в России», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что за 2022 год внутреннее производство живых вакцин для сельхозсектора увеличилось на 88%, производство вакцин для собак и кошек — на 18%.

Российские производители при поддержке государства ежегодно наращивают производство вакцин и лечебных средств для сельскохозяйственных и домашних животных, заключили в Россельхознадзоре.

Ранее стало известно, что правительство России дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить