В Россельхознадзоре заявили об отсутствии дефицита вакцин и лекарств для животных в России

Нехватки ветеринарных вакцин в России в целом нет, однако в случае отдельных препаратов иностранные компании искусственно создали дефицит.

Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

«Россельхознадзор опровергает дефицит ветеринарных вакцин в России», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что за 2022 год внутреннее производство живых вакцин для сельхозсектора увеличилось на 88%, производство вакцин для собак и кошек — на 18%.

Российские производители при поддержке государства ежегодно наращивают производство вакцин и лечебных средств для сельскохозяйственных и домашних животных, заключили в Россельхознадзоре.

Ранее стало известно, что правительство России дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов.