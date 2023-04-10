В Россельхознадзоре заявили об отсутствии дефицита вакцин и лекарств для животных в России
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Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
«Россельхознадзор опровергает дефицит ветеринарных вакцин в России», — приводит сообщение РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что за 2022 год внутреннее производство живых вакцин для сельхозсектора увеличилось на 88%, производство вакцин для собак и кошек — на 18%.
Российские производители при поддержке государства ежегодно наращивают производство вакцин и лечебных средств для сельскохозяйственных и домашних животных, заключили в Россельхознадзоре.
Ранее стало известно, что правительство России дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов.