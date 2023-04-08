Правительство дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных препаратов

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Правительство России дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов.

«Средства направят на закупку препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний животных, и другие противоэпизоотические мероприятия», — говорится в сообщении кабмина в Telegram.

Отмечается, что выделяемые средства позволят провести вакцинацию поголовья в животноводческих хозяйствах и предотвратить вспышки опасных заболеваний животных.

Ранее стало известно, что объём государственной поддержки фермеров из федерального бюджета в 2023 году будет увеличен до 14 млрд рублей.

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