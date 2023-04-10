В Ярославской области нетрезвый водитель насмерть сбил двух детей и скрылся с места ДТП

В городе Рыбинске Ярославской области нетрезвый водитель насмерть сбил двух детей и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Отмечается, что нарушителя 1993 года рождения задержали очевидцы и передали его сотрудникам полиции.

В результате аварии погибли два мальчика в возрасте восьми и девяти лет.

По данным областного СУ СК, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряжённом с оставлением места аварии и совершённом лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (пункты "а" и "б" ч. 6 ст. 264 УК России).

Ранее Newinform сообщал, что в Бурятии провели проверку по факту гибели школьника в ДТП по вине пьяного отца.