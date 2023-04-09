Патриарх Кирилл заявил, что Россия не стремится захватить другие государства

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия не стремится захватить другие государства, подчинить их или стать богаче в нынешнем конфликте.

Об этом предстоятель РПЦ сказал участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим. Его слова приводит РИА Новости.

«Нынешняя наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных (см. Еф. 6:12)», — отметил патриарх.

Он добавил, что говорит об этом смело и с полной уверенностью в том, что Россия находится на стороне света.

«И это можно с лёгкостью доказать, потому что Россия не стремится стать богаче, не стремится захватить другие страны, не стремится кого-то себе подчинить», — сказал патриарх

Предстоятель церкви добавил, что Россия просто стремится сохранить свою самобытность, свою веру, свою систему ценностей.

Также патриарх Кирилл заявил, что отсутствие общих ценностей у России и Запада привело к конфликту.

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