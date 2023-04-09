За прошедшие сутки в Бурятии тушили 20 лесных пожаров

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Работы по тушению 20 лесных пожаров проводились за последние сутки в 11 районах Бурятии, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.

«За прошедшие сутки проводились работы по тушению 20 лесных пожаров в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Курумканском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Хоринском и Тункинском районах», — говорится в сообщении агентства во «ВКонтакте».

Отмечается, что 13 пожаров возникли по причине неосторожного обращения с огнём, семь — из-за перехода огня с земель иных категорий.

Ранее почти 500 человек эвакуировались из школы в Приморском крае из-за пожара.

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