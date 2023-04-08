Глава Курчатовского института отметил высокий уровень развития ядерного оружия России

Россия обладает высоким уровнем развития ядерного оружия и опережает США по многим направлениям. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«У нас бюджет военный — меньше $50 млрд, а у американцев — больше чем $800 млрд», — приводит ТАСС его слова на открытой лекции «Природоподобные технологии и решение проблем современного мира» в Политехническом университете Петра Великого в Петербурге.

Ковальчук добавил, что у США нет гиперзвуковых ракет.

«В ядерном комплексе мы впереди, абсолютно. Мы их всегда догоняли, а сегодня они нас долго ещё не догонят», — подытожил он.

Также Ковальчук заявил, что в Соединённых Штатах, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, так и не смогли определить состав сплава, из которого они изготовлены.