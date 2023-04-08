Гладков: при взрыве снаряда времён Великой Отечественной пострадали двое подростков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое подростков получили ранения из-за неправильного обращения с найденным снарядом времён Великой Отечественной войны.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, двое 17-летних подростков убирали мусор на огороде, нашли ржавый снаряд времён Великой Отечественной войны и решили его распилить. В результате произошёл взрыв.

«У одного из парней лёгкая контузия, второму повезло меньше — он получил осколочные ранения обеих ног и левой руки», — добавил Гладков.

Губернатор также сообщил, что пострадавшие доставлены в больницу.

5 апреля в Оренбургском районе одноимённой области обезвредили артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, который обнаружил местный житель.

В конце декабря в Крымском районе Краснодарского края обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.