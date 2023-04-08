Гладков: при взрыве снаряда времён Великой Отечественной пострадали двое подростков
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, двое 17-летних подростков убирали мусор на огороде, нашли ржавый снаряд времён Великой Отечественной войны и решили его распилить. В результате произошёл взрыв.
«У одного из парней лёгкая контузия, второму повезло меньше — он получил осколочные ранения обеих ног и левой руки», — добавил Гладков.
Губернатор также сообщил, что пострадавшие доставлены в больницу.
5 апреля в Оренбургском районе одноимённой области обезвредили артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, который обнаружил местный житель.
В конце декабря в Крымском районе Краснодарского края обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.