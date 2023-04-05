В Оренбургской области обезвредили артснаряд времён Великой Отечественной войны
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Об этом пишет RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
«Прибыв на место, специалисты-взрывотехники провели визуальный и специальный осмотр предмета и установили, что это артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении.
Впоследствии взрывотехники отвезли боеприпас на полигон, где он и был ликвидирован.
Ранее сообщалось, что в Севастополе обезвредили миномётную мину времён Великой Отечественной войны.