В Оренбургской области обезвредили артснаряд времён Великой Отечественной войны

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В Оренбургском районе (Оренбургская область) обезвредили артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, который обнаружил местный житель.
В Оренбургской области обезвредили артснаряд времён Великой Отечественной войны
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Об этом пишет RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

«Прибыв на место, специалисты-взрывотехники провели визуальный и специальный осмотр предмета и установили, что это артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении.

Впоследствии взрывотехники отвезли боеприпас на полигон, где он и был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Севастополе обезвредили миномётную мину времён Великой Отечественной войны.

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