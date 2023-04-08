Украинские военные нанесли артиллерийский удар по коровнику в Белгородской области

Украинская армия выпустила 12 артиллерийских снарядов по коровнику и зернохранилищу на окраине села Архангельское в Белгородской области, погибли десять голов крупного рогатого скота.

Село находится в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Среди мирных жителей пострадавших нет.

«Есть разрушения. В результате прилёта 12 артиллерийских снарядов погибло десять голов крупного рогатого скота, разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории КФХ», — написал он в Telegram.

Сейчас аварийные и оперативные службы работают на месте происшествия.

4 апреля Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка было сброшено два взрывных устройства, они попали в огороды, пострадавших нет.