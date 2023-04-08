Украинские военные нанесли артиллерийский удар по коровнику в Белгородской области
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Село находится в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Среди мирных жителей пострадавших нет.
«Есть разрушения. В результате прилёта 12 артиллерийских снарядов погибло десять голов крупного рогатого скота, разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории КФХ», — написал он в Telegram.
Сейчас аварийные и оперативные службы работают на месте происшествия.
4 апреля Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка было сброшено два взрывных устройства, они попали в огороды, пострадавших нет.