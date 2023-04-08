Украинские военные нанесли артиллерийский удар по коровнику в Белгородской области

Короткая ссылка
Украинская армия выпустила 12 артиллерийских снарядов по коровнику и зернохранилищу на окраине села Архангельское в Белгородской области, погибли десять голов крупного рогатого скота.
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по коровнику в Белгородской области
  • AP
  • © Roman Chop

Село находится в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Среди мирных жителей пострадавших нет.

«Есть разрушения. В результате прилёта 12 артиллерийских снарядов погибло десять голов крупного рогатого скота, разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории КФХ», — написал он в Telegram.

Сейчас аварийные и оперативные службы работают на месте происшествия.

4 апреля Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка было сброшено два взрывных устройства, они попали в огороды, пострадавших нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить