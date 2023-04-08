Одного из предполагаемых участников нападения на пост ДПС в Ингушетии задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали ещё одного из предполагаемых участников нападения на пост ДПС в Ингушетии при попытке покинуть республику.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

«Предполагаемый участник нападения на пост ДПС и правоохранителей Мошхоев пытался покинуть республику, его задержали сотрудники правоохранительных органов. Идёт допрос», — сказал собеседник.

7 апреля оперативный штаб сообщил о задержании одного из подозреваемых в нападении на силовиков в Ингушетии.

Ранее в СУ СК Северной Осетии заявили, что двое полицейских получили ранения при нападении на пост ДПС между Ингушетией и Северной Осетией. По факту нападения возбуждено уголовное дело.