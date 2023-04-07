В Ялте перед судом предстанут обвиняемые в обмане 78 граждан при долевом строительстве

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В Ялте перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемые в обмане 78 граждан при долевом строительстве.
В Ялте перед судом предстанут обвиняемые в обмане 78 граждан при долевом строительстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на УМВД России по Крыму.

Фигуранты действовали от имени жилищно-строительного кооператива. В 2014—2018 годах они заключали с потерпевшими договоры о вступлении в товарищество и получали от них деньги в качестве вступительного взноса.

Общий ущерб оценивается в 24 млн рублей.

Предварительное расследование уголовных дел завершено. В связи с поступлением в полицию заявлений от ранее не обращавшихся потерпевших заведены новые дела.

Ранее сообщалось, что в Перми перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в похищении средств с банковских счетов граждан.

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