Путин поручил установить места захоронения бойцов Красной армии в новых регионах

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Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету установить места захоронения бойцов Красной армии и жертв преступлений нацистской Германии в новых российских регионах.
Путин поручил установить места захоронения бойцов Красной армии в новых регионах
  • РИА Новости

«(Организовать проведение. — RT) мероприятий по установлению мест захоронения бойцов Красной армии и уничтоженных нацистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны», — говорится в заявлении.

Доклад необходимо подготовить до 30 июля текущего года, ответственный — глава СК Александр Бастрыкин.

Кроме того, российский лидер поручил подготовить информационные материалы для формирования в молодёжной среде неприятия преступлений нацистов и украинского режима, совершённых с 2014 года.

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