Путин поручил установить места захоронения бойцов Красной армии в новых регионах
- РИА Новости
«(Организовать проведение. — RT) мероприятий по установлению мест захоронения бойцов Красной армии и уничтоженных нацистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны», — говорится в заявлении.
Доклад необходимо подготовить до 30 июля текущего года, ответственный — глава СК Александр Бастрыкин.
Кроме того, российский лидер поручил подготовить информационные материалы для формирования в молодёжной среде неприятия преступлений нацистов и украинского режима, совершённых с 2014 года.