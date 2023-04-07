Путин поручил установить места захоронения бойцов Красной армии в новых регионах

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету установить места захоронения бойцов Красной армии и жертв преступлений нацистской Германии в новых российских регионах.

«(Организовать проведение. — RT) мероприятий по установлению мест захоронения бойцов Красной армии и уничтоженных нацистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны», — говорится в заявлении.

Доклад необходимо подготовить до 30 июля текущего года, ответственный — глава СК Александр Бастрыкин.

Кроме того, российский лидер поручил подготовить информационные материалы для формирования в молодёжной среде неприятия преступлений нацистов и украинского режима, совершённых с 2014 года.