Путин поручил распространить в обществе информацию о преступлениях киевского режима
- РИА Новости
Такое поручение дано Минкультуры и Минцифры России.
Они должны подготовить и обеспечить распространение информационных материалов, которые сформируют в обществе устойчивую гражданскую позицию в отношении преступлений, совершённых нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, а также украинским режимом, пришедшим к власти после вооружённого переворота в Киеве в 2014 году.
В Кремле отмечали, что все преступления киевского режима тщательно фиксируются: ведётся очень кропотливая работа, материалы которой «могут быть в основе трибунала».
В декабре в МИД России заявили, что украинские вооружённые формирования намеренно бьют по гражданскому населению, а молчание Запада по поводу убийства русского и русскоязычного населения показывает, что в мире вновь встали во весь рост нацисты и их пособники.