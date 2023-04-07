Путин поручил распространить в обществе информацию о преступлениях киевского режима

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Президент России Владимир Путин поручил подготовить информационные материалы для формирования в молодёжной среде неприятия преступлений нацистов и украинского режима, совершённых с 2014 года.
Путин поручил распространить в обществе информацию о преступлениях киевского режима
  • РИА Новости

Такое поручение дано Минкультуры и Минцифры России.

Они должны подготовить и обеспечить распространение информационных материалов, которые сформируют в обществе устойчивую гражданскую позицию в отношении преступлений, совершённых нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, а также украинским режимом, пришедшим к власти после вооружённого переворота в Киеве в 2014 году.

В Кремле отмечали, что все преступления киевского режима тщательно фиксируются: ведётся очень кропотливая работа, материалы которой «могут быть в основе трибунала».

В декабре в МИД России заявили, что украинские вооружённые формирования намеренно бьют по гражданскому населению, а молчание Запада по поводу убийства русского и русскоязычного населения показывает, что в мире вновь встали во весь рост нацисты и их пособники.

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