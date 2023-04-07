Сезон фонтанов в Подмосковье начнётся 29 апреля

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В Московской области началась подготовка к сезону фонтанов.
Сезон фонтанов в Подмосковье начнётся 29 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Глава Минблагоустройства Михаил Хайкин напомнил, что всего в регионе 239 фонтанов. Тестовые испытания будут организованы до 21 апреля.

«Фонтаны не только украшают площади и скверы. Они также несут функциональную нагрузку, охлаждая воздух в знойные дни. Поэтому территории, оборудованные фонтанами, так популярны у наших жителей», — отметил Хайкин.

Специалисты очистят чаши, проверят состояние инженерных систем, благоустроят прилегающую территорию, передаёт «Радио 1».

Ранее сообщалось, что сезон фонтанов в Петергофе откроется 22 апреля.

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