Сезон фонтанов в Подмосковье начнётся 29 апреля

В Московской области началась подготовка к сезону фонтанов.

Об этом сообщает телеканал «360».

Глава Минблагоустройства Михаил Хайкин напомнил, что всего в регионе 239 фонтанов. Тестовые испытания будут организованы до 21 апреля.

«Фонтаны не только украшают площади и скверы. Они также несут функциональную нагрузку, охлаждая воздух в знойные дни. Поэтому территории, оборудованные фонтанами, так популярны у наших жителей», — отметил Хайкин.

Специалисты очистят чаши, проверят состояние инженерных систем, благоустроят прилегающую территорию, передаёт «Радио 1».

Ранее сообщалось, что сезон фонтанов в Петергофе откроется 22 апреля.