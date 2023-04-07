Сезон фонтанов в Подмосковье начнётся 29 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Глава Минблагоустройства Михаил Хайкин напомнил, что всего в регионе 239 фонтанов. Тестовые испытания будут организованы до 21 апреля.
«Фонтаны не только украшают площади и скверы. Они также несут функциональную нагрузку, охлаждая воздух в знойные дни. Поэтому территории, оборудованные фонтанами, так популярны у наших жителей», — отметил Хайкин.
Специалисты очистят чаши, проверят состояние инженерных систем, благоустроят прилегающую территорию, передаёт «Радио 1».
Ранее сообщалось, что сезон фонтанов в Петергофе откроется 22 апреля.