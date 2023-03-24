Сезон фонтанов в Петергофе откроется 22 апреля
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГМЗ.
Подготовка фонтанной системы к лету проводится с 22 марта. Футляры со скульптур снимают, чтобы произвести технические пуски фонтанов.
«Процесс раскрытия скульптуры на Большом каскаде завершится 24 марта. Следующим этапом станет раскрытие фонтанной скульптуры в Нижнем парке в апреле. В последнюю очередь футляры снимут с мраморной скульптуры, которая более всего подвержена погодным изменениям», — рассказали в пресс-службе.
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