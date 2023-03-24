Узнать больше

Сезон фонтанов в Петергофе откроется 22 апреля

Короткая ссылка
В государственном музее-заповеднике (ГМЗ) «Петергоф» с позолоченных статуй Большого каскада начали снимать защитные футляры. Так в Петергофе готовятся к открытию сезона фонтанов 22 апреля.
Сезон фонтанов в Петергофе откроется 22 апреля
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГМЗ.

Подготовка фонтанной системы к лету проводится с 22 марта. Футляры со скульптур снимают, чтобы произвести технические пуски фонтанов. 

«Процесс раскрытия скульптуры на Большом каскаде завершится 24 марта. Следующим этапом станет раскрытие фонтанной скульптуры в Нижнем парке в апреле. В последнюю очередь футляры снимут с мраморной скульптуры, которая более всего подвержена погодным изменениям», — рассказали в пресс-службе.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить