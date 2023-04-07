В Петербурге арестован подполковник транспортной полиции по делу о взятке в 20 млн рублей

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 2 июня подполковника транспортной полиции, обвиняемого в получении взятки в 20 млн рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Как уточняют «Невские новости», по версии следствия, подозреваемый летом 2022 года хотел получить деньги от должностных лиц РЖД, в отношении которых велись проверки.

Взамен он пообещал им, что оперативные мероприятия прекратятся. Через посредника подполковник успел получить 8,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Севастополе перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в получении взятки.