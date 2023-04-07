В Петербурге арестован подполковник транспортной полиции по делу о взятке в 20 млн рублей
- РИА Новости
Как уточняют «Невские новости», по версии следствия, подозреваемый летом 2022 года хотел получить деньги от должностных лиц РЖД, в отношении которых велись проверки.
Взамен он пообещал им, что оперативные мероприятия прекратятся. Через посредника подполковник успел получить 8,9 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Севастополе перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в получении взятки.