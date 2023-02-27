В Севастополе перед судом предстанет бывший полицейский, обвиняемый в получении взятки

В Севастополе перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в получении взятки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на городскую прокуратуру.

По версии следствия, в июле — августе 2022 года фигурант, который на тот момент занимал пост участкового уполномоченного полиции, был командирован в распоряжение УМВД России по Севастополю из органов внутренних дел другого региона. Он получал вознаграждения от лиц, занимавшихся незаконной торговлей.

Было возбуждено уголовное дело. Оно направлено в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Севастополе арестовали директора Севгеоцентра за взятку в 1 млн рублей.