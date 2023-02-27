Узнать больше

В Севастополе перед судом предстанет бывший полицейский, обвиняемый в получении взятки

Короткая ссылка
В Севастополе перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в получении взятки.
В Севастополе перед судом предстанет бывший полицейский, обвиняемый в получении взятки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на городскую прокуратуру.

По версии следствия, в июле — августе 2022 года фигурант, который на тот момент занимал пост участкового уполномоченного полиции, был командирован в распоряжение УМВД России по Севастополю из органов внутренних дел другого региона. Он получал вознаграждения от лиц, занимавшихся незаконной торговлей.

Было возбуждено уголовное дело. Оно направлено в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Севастополе арестовали директора Севгеоцентра за взятку в 1 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить