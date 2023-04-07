Исследование: 48% родителей тратят по 3—4 часа ежедневно на помощь ребёнку с уроками

Короткая ссылка
Сервис «Актион Образование» (входит в группу «Актион») провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что около 48% россиян тратят на подготовку домашней работы с детьми по три-четыре часа в день.
Исследование: 48% родителей тратят по 3—4 часа ежедневно на помощь ребёнку с уроками
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, 40% родителей признались, что каждый день помогают ребёнку с домашней работой. 33% сообщили, что помогают, только когда у ребёнка возникают вопросы. 14% обязательно проверяют выполненную работу. Только 13% опрошенных никак не помогают ребёнку с уроками.

На выполнение домашних заданий 48% родителей тратят по три-четыре часа ежедневно, 46% — час-два, 6% — до получаса.

При этом 22% респондентов отметили, что выполнение домашней работы совместно с ребёнком проходит эмоционально и напряжённо. 18% сообщили, что задания выполняются конструктивно и спокойно.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить