Исследование: 48% родителей тратят по 3—4 часа ежедневно на помощь ребёнку с уроками

Сервис «Актион Образование» (входит в группу «Актион») провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что около 48% россиян тратят на подготовку домашней работы с детьми по три-четыре часа в день.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, 40% родителей признались, что каждый день помогают ребёнку с домашней работой. 33% сообщили, что помогают, только когда у ребёнка возникают вопросы. 14% обязательно проверяют выполненную работу. Только 13% опрошенных никак не помогают ребёнку с уроками.

На выполнение домашних заданий 48% родителей тратят по три-четыре часа ежедневно, 46% — час-два, 6% — до получаса.

При этом 22% респондентов отметили, что выполнение домашней работы совместно с ребёнком проходит эмоционально и напряжённо. 18% сообщили, что задания выполняются конструктивно и спокойно.

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