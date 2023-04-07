Специалист Масалович: схема мошенников станет невыгодна после объяснения правил её работы

Cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с RT прокомментировал появление новой схемы мошенничества, согласно которой злоумышленники используют QR-коды с целью снятия денег с банковских карт россиян.

По его словам, схема перестанет быть популярной, после того как появится разъяснение принципов её работы, а также большое количество людей узнают о ней.

При этом, как подчеркнул Масалович, пострадать от мошенников может любой человек, который начинает разговор с неизвестным абонентом.

«Сейчас такие турбулентные времена, что надо любое внешнее обращение воспринимать как враждебное. Надо быть бдительными. Не надо думать, что мошенники куда-то денутся, с ними можно бороться, только делая их схемы короткоживущими, то есть невыгодными. Всегда есть простейшее решение: «Сейчас пойду в отделение разбираться», — заявил эксперт.

Ранее Банк России предупредил, что мошенники используют QR-коды с целью снятия денег с банковских карт россиян.

Злоумышленники звонят от имени банков и сообщают, что кредитная организация получила несанкционированный запрос на снятие денег со счёта клиента. В связи с этим они просят прислать QR-код, чтобы якобы отменить операцию.

В ЦБ рекомендовали никогда не делиться QR-кодом с незнакомыми людьми, а также не хранить его изображение в мобильных устройствах либо в распечатанном виде.