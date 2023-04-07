RT: один из подозреваемых в нападениях на полицейских в Ингушетии сдался силовикам

Один из подозреваемых в нападениях на полицейских в Ингушетии — 21-летний Амир Боков — добровольно сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Об этом заявил RT источник в правоохранительных органах.

Боков вместе с дядей пришёл в полицию в городе Малгобек и дал признательные показания. С ним сейчас работают следователи.

По предварительным данным, остальные подозреваемые могли скрыться в лесу на окраине Малгобекского района и пока не собираются сдаваться.

Продолжается их розыск.

Ночью 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии в зоне проведения КТО началось боестолкновение. Группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

МВД подтвердило гибель трёх сотрудников полиции.