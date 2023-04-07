RT: один из подозреваемых в нападениях на полицейских в Ингушетии сдался силовикам
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Об этом заявил RT источник в правоохранительных органах.
Боков вместе с дядей пришёл в полицию в городе Малгобек и дал признательные показания. С ним сейчас работают следователи.
По предварительным данным, остальные подозреваемые могли скрыться в лесу на окраине Малгобекского района и пока не собираются сдаваться.
Продолжается их розыск.
Ночью 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии в зоне проведения КТО началось боестолкновение. Группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
МВД подтвердило гибель трёх сотрудников полиции.