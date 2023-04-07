«Известия»: Danone откажется от брендов Activia, Alpro и Actimel в России

Французский производитель молочной продукции Danone откажется от брендов Activia, Alpro, Actimel в России.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Компания изучает различные варианты, в том числе она может заменить наименования глобальных брендов локальными названиями.

В октябре Danone заявила о планах отказаться от контроля своего бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России.

Как сообщает РИА Новости, Danone отобрал около 20 претендентов на свои российские активы.

Экс-топ-менеджер Merlion, бывший вице-президент «Евросети» по безопасности Борис Левин высказался об уходе мировых брендов из России.

По его словам, зарубежные бренды потеряли российский рынок и уходят из страны «с сожалением».