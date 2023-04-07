В Херсонской области задержали агента СБУ, собиравшего данные о дислокации войск

ФСБ России задержала в Херсонской области агента СБУ и его пособника, собиравших данные о дислокации и перемещении войск.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооружённых сил России на территории Херсонской области», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, собираемые украинским агентом данные использовались для корректировки ударов по позициям ВС России.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД задержали жительницу Москвы, которая подозревается в оказании помощи ВСУ. Девушка была задержана при попытке выезда из России.