В Херсонской области задержали агента СБУ, собиравшего данные о дислокации войск

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ФСБ России задержала в Херсонской области агента СБУ и его пособника, собиравших данные о дислокации и перемещении войск.
В Херсонской области задержали агента СБУ, собиравшего данные о дислокации войск
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооружённых сил России на территории Херсонской области», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, собираемые украинским агентом данные использовались для корректировки ударов по позициям ВС России.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД задержали жительницу Москвы, которая подозревается в оказании помощи ВСУ. Девушка была задержана при попытке выезда из России.

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