Премьер-министр России Мишустин не поддержал идею льгот на электроэнергию для аграриев

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что идея о льготных тарифах на электричество для сельского хозяйства спорная, так как тогда на каких-то других потребителей лягут дополнительные расходы.

Об этом пишет ТАСС.

«Введение дополнительной льготной категории — это вопрос спорный. Это надо определить, на кого будут, соответственно, перенесены все дополнительные расходы по оплате за электроэнергию», — отметил он.

Мишустин добавил, что это противоречит тезису президента России Владимира Путина о том, что нельзя допускать введения новых особенностей ценообразования или льгот для отдельных категорий потребителей.