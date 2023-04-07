Премьер-министр России Мишустин не поддержал идею льгот на электроэнергию для аграриев

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что идея о льготных тарифах на электричество для сельского хозяйства спорная, так как тогда на каких-то других потребителей лягут дополнительные расходы.

Об этом пишет ТАСС.

«Введение дополнительной льготной категории — это вопрос спорный. Это надо определить, на кого будут, соответственно, перенесены все дополнительные расходы по оплате за электроэнергию», — отметил он.

Мишустин добавил, что это противоречит тезису президента России Владимира Путина о том, что нельзя допускать введения новых особенностей ценообразования или льгот для отдельных категорий потребителей.

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