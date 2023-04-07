Премьер-министр России Мишустин не поддержал идею льгот на электроэнергию для аграриев
Об этом пишет ТАСС.
«Введение дополнительной льготной категории — это вопрос спорный. Это надо определить, на кого будут, соответственно, перенесены все дополнительные расходы по оплате за электроэнергию», — отметил он.
Мишустин добавил, что это противоречит тезису президента России Владимира Путина о том, что нельзя допускать введения новых особенностей ценообразования или льгот для отдельных категорий потребителей.