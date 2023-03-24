Мишустин поручил Минсельхозу контролировать поступление средств для поддержки аграриев
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Об этом он заявил главе ведомства Дмитрию Патрушеву.
«Прошу вас держать ситуацию на постоянном контроле. И что здесь очень важно, чтобы Минсельхоз вместе с регионами следил за тем, чтобы деньги вовремя доходили до аграриев, сейчас это тоже очень важно», — цитирует его РИА Новости.
В начале марта Министерство сельского хозяйства России заявило о старте в стране весенней посевной.