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Минсельхоз заявил о старте в России весенней посевной

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Министерство сельского хозяйства России заявило о старте в стране весенней посевной.
Минсельхоз заявил о старте в России весенней посевной
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Об этом говорится на сайте ведомства.

По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, состояние озимых к началу весны в целом по России — лучше, чем в среднем за последние 5 лет. В хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 93% посевов. В некоторых субъектах уже начинается активная вегетация. Подкормка озимых на данный момент ведётся в девяти субъектах на общей площади порядка 2 млн га.

«В Краснодарском, Ставропольском краях, Крыму, Дагестане, Чеченской Республике уже стартовал яровой сев. Засеяно более 30 тыс. га и практически всё это — зерновая группа. Отмечу, что начало работ соответствует средним многолетним агротехнологическим срокам», — отметил глава ведомства.

Ранее Минсельхоз России заявлял, что ведомство направит 7 млрд рублей из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей на транспортировку продукции АПК.

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