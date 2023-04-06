Треш-блогера Дмитрия Серова могут лишить родительских прав

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Треш-блогера Дмитрия Серова, который на видео ударил ребёнка и называл себя педофилом, могут лишить родительских прав.
Треш-блогера Дмитрия Серова могут лишить родительских прав
  • РИА Новости

Об этом RT заявила детский омбудсмен Ивановской области Татьяна Океанская. По её словам, на кадрах действительно дочь блогера.

«Сейчас ребёнок находится с мамой. Родители давно в разводе, и ребёнок с отцом не живёт. С девочкой сейчас всё в порядке», — рассказала она.

Вопрос об ограничении или о лишении прав можно будет ставить, как только докажут факт жестокого обращения.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области полиция задержала блогера, который в прямом эфире унижал девочку. По данным СМИ, речь идёт Серове.

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