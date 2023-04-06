В Ивановской области задержан унижавший девочку в прямом эфире блогер

В Ивановской области полиция задержала блогера, который в прямом эфире унижал девочку.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками полиции Ивановской области задержан стример, унижавший девочку в прямом эфире», — отметила она.

Как пишет издание IvanovoNews, речь идёт о YouTube-блогере Дмитрии Серове.

В настоящее время он находится в Следственном комитете. Проводится его допрос.

На видео он утверждал, что педофил. Блогер также распространил кадры, где доводит девочку до слёз.