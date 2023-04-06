В Ивановской области задержан унижавший девочку в прямом эфире блогер
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками полиции Ивановской области задержан стример, унижавший девочку в прямом эфире», — отметила она.
Как пишет издание IvanovoNews, речь идёт о YouTube-блогере Дмитрии Серове.
В настоящее время он находится в Следственном комитете. Проводится его допрос.
На видео он утверждал, что педофил. Блогер также распространил кадры, где доводит девочку до слёз.