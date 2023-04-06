Глава Белгородской области Гладков: в Валуйском городском округе сбит беспилотник

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В Валуйском городском округе Белгородской области средства ПВО сбили беспилотник, он упал в поле. Сейчас оперативники занимаются обследованием территории.
Глава Белгородской области Гладков: в Валуйском городском округе сбит беспилотник
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших и повреждений нет», — отметил губернатор.

4 апреля Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка было сброшено два взрывных устройства, они попали в огороды, пострадавших нет.

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