Глава Белгородской области Гладков: в Валуйском городском округе сбит беспилотник
В Валуйском городском округе Белгородской области средства ПВО сбили беспилотник, он упал в поле. Сейчас оперативники занимаются обследованием территории.
- РИА Новости
Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавших и повреждений нет», — отметил губернатор.
4 апреля Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка было сброшено два взрывных устройства, они попали в огороды, пострадавших нет.
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