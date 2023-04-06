Глава Белгородской области Гладков: в Валуйском городском округе сбит беспилотник

В Валуйском городском округе Белгородской области средства ПВО сбили беспилотник, он упал в поле. Сейчас оперативники занимаются обследованием территории.

РИА Новости

Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «Пострадавших и повреждений нет», — отметил губернатор. 4 апреля Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка было сброшено два взрывных устройства, они попали в огороды, пострадавших нет.