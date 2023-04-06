В Подмосковье заработал интернет-портал «Паллиативная помощь»

В Московской области запустили интернет-портал «Паллиативная помощь». Отмечается, что сервис разработали специалисты регионального Минздрава совместно с Центром развития цифровых технологий Подмосковья.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Продолжаем закупать автомобили для работы выездных паллиативных бригад. А теперь запускаем информационный портал, где сосредоточена основная информация об оказании паллиативной медицинской помощи в Подмосковье», — добавила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее НСН сообщала, что высокотехнологичную медицинскую помощь в стационарах столицы стали оказывать в 50 раз чаще, чем в 2010 году.