АЕБ: продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в марте упали на 10,6%

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих (LCV) автомобилей в России в марте снизились на 10,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года и составили 48,4 тыс. машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Как пишет РИА Новости, при этом по итогам первого квартала 2023 года падение продаж составило 44,7%, до 153,5 тыс. машин.

В АЕБ напомнили, что месячная статистика не учитывает данные китайского автопроизводителя Chery, который по итогам 2022 года занял пятое место по продажам в России.

Также не учитывается информация о продажах BMW и Mercedes-Benz.

Ранее портал Nation News сообщал, что российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе показал рост на 7%.

Также сообщалось, что, по данным компании «АльфаСтрахование», самыми угоняемыми автомобилями у юридических лиц в 2022 году стали транспортные средства Hyundai (33% от числа всех угнанных автомобилей). Самая популярная модель у угонщиков — кроссовер Santa Fe.