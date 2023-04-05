Автомобили Hyundai стали самыми угоняемыми у юрлиц по итогам 2022 года

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По данным компании «АльфаСтрахование», самыми угоняемыми автомобилями у юридических лиц в 2022 году стали транспортные средства Hyundai (33% от числа всех угнанных автомобилей). Самая популярная модель у угонщиков — кроссовер Santa Fe.
Автомобили Hyundai стали самыми угоняемыми у юрлиц по итогам 2022 года
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Об этом пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов напомнил, что лидерами по угону 2019—2021 годов были автомобили марок Kia и Toyota. К настоящему времени они переместились на второе и третье место — 12 и 9% соответственно.

Также спросом среди угонщиков пользуются автомобили ГАЗ (6%) и КамАЗ (6%).

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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