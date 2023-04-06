Аналитики сообщили о снижении количества автошкол в России на 15% за два года
- РИА Новости
Вместе с тем, ГИБДД в 2022 году выдало таким организациям на 12% меньше разрешительной документации, сообщают «Известия» со ссылкой на МВД России.
Особенно много автошкол закрылось с начала 2022 года, прокомментировал председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов. По его словам, с рынка уходят в первую очередь небольшие и несетевые организации.
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.