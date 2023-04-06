Автоэксперт Моржаретто предложил разрешить заменять восстановленные запчасти из-за дефицита

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Автоэксперт, автообозреватель, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто сообщил, что вышедшие из строя запчасти тормозной системы не подлежат восстановлению.
Автоэксперт Моржаретто предложил разрешить заменять восстановленные запчасти из-за дефицита
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что в России нужно создавать направление по восстановлению б/у автозапчастей, поскольку в настоящее время мастерские, которые этим занимаются, находятся на полулегальном положении. При этом в таких услугах есть потребность на фоне дефицита и высокой стоимости ряда компонентов для автомобиля.

«Но только при этом надо прописать всё очень чётко, все требования, что можно, что нельзя. Условно говоря, детали тормозной системы восстанавливать и устанавливать категорически нельзя, а кузовные какие-то — можно», — уточнил Моржаретто.

Автоэксперт подчеркнул, что система по замене восстановленных запчастей должна быть очень прозрачной.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

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