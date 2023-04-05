ФАС заявила, что не предлагает разделять «РусГидро» на сети и генерацию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не предлагает разделять «РусГидро» на сети и генерацию при переходе Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка.

«Служба не предлагает разделить ПАО «РусГидро» на две части — сети и генерацию», — говорится в сообщении службы.

Ведомство пояснило, что речь идёт об определении плана мероприятий в отношении сетевых активов компании, которые находятся в составе группы лиц ПАО «РусГидро».

Это делается из-за необходимости соблюдения условия о несовмещении естественно-монопольных (передача) и конкурентных (производство и сбыт электроэнергии) видов деятельности в границах ценовых зон.

Вместе с этим прорабатывается вопрос перехода регионов Дальнего Востока из неценовой в ценовую зону. Это будет сделано для привлечения частных инвестиций и обновления оборудования в сфере электроэнергетики.

Замглавы ФАС Виталий Королёв ранее сообщил журналистам, что служба вместе с Минэкономразвития прорабатывает вопрос разделения энергетического холдинга «РусГидро».