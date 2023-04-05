ФАС работает над планом разделения «РусГидро» на генерацию и сети

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с Минэкономразвития прорабатывают вопрос разделения энергетического холдинга «РусГидро» на генерацию и сети.

Об этом сообщил журналистам замглавы ФАС Виталий Королёв в кулуарах конференции издания «Ведомости».

«План действительно есть, но он касается не столько конкуренции, сколько конкретно соблюдения требований запрета на совмещение видов деятельности», — цитирует его ТАСС. Агентство уточняет, что речь идёт о совмещении передачи и купли-продажи электроэнергии.

Предварительно известно, что план в мае будет направлен в правительство, сказал Королёв.

Реализация плана будет вестись в рамках перехода Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка, подчёркивает Интерфакс.