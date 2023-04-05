Глава Чечни Кадыров поддержал мэра Москвы Собянина по поводу места строительства мечети
- РИА Новости
«Я разговаривал с мэром Москвы Собяниным по этому вопросу. Отдаю должное дорогому брату Сергею Семёновичу, это чуткий политик и хозяйственный градоначальник, который нашёл замечательное решение, устраивающее всех», — написал он в Telegram.
Кадыров отметил, что прихожанам будет удобнее добираться до мечети на метро или наземном транспорте.
«Выражаю благодарность Сергею Семёновичу», — сказал чеченский лидер.
Сергей Собянин ранее урегулировал вопрос строительства мечети около Святого озера в Косино-Ухтомском. Он сообщил, что под строительство мечети будет выделен земельный участок недалеко от метро «Косино», между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом.