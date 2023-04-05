Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском

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Мэр Москвы Сергей Собянин урегулировал вопрос строительства мечети около Святого озера в Косино-Ухтомском.
Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском
  • Gettyimages.ru
  • © Boonmachai Mingkhwan / EyeEm

Об этом Собянин написал в своём блоге.

По словам мэра, ему поступили предложения от патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, просивших подобрать другое место для строительства мечети.

Собянин отметил, что само предложение о строительстве рассматривалось лишь в предварительном порядке на Градостроительно-земельной комиссии. Он уточнил, что ни решения правительства Москвы, ни распоряжений профильных органов исполнительной власти по указанному вопросу не принималось.

Кроме того, он назвал неверными слухи о том, что площадь мечети будет 40 тыс. кв. м. По его словам, «речь идёт о весьма скромном объекте в 2,5 тыс. кв. м».

«И в-третьих, с учётом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено. Под её строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро «Косино», между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом. В шаговой доступности от станций метро и МЦД», — заявил Собянин.

Он добавил, что участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок.

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