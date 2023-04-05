В больницах Подмосковья откроют пять гериатрических отделений до конца года

Короткая ссылка
В стационарах больниц Московской области начали открывать гериатрические отделения, где оказывают помощь пожилым пациентам с возрастными заболеваниями.
В больницах Подмосковья откроют пять гериатрических отделений до конца года
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

За год в области открыли четыре таких отделения. В 2023 году должны заработать ещё пять. Они будут расположены в Егорьевске, Орехово-Зуеве, Чехове, Электростали и Шатуре.

Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские организации Московской области получат 39 новых машин неотложной помощи в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить