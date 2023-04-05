В больницах Подмосковья откроют пять гериатрических отделений до конца года
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
За год в области открыли четыре таких отделения. В 2023 году должны заработать ещё пять. Они будут расположены в Егорьевске, Орехово-Зуеве, Чехове, Электростали и Шатуре.
Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские организации Московской области получат 39 новых машин неотложной помощи в 2023 году.