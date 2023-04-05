Ортопед Игнатов: использование неправильной подушки может вызвать боли в спине и шее
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«Кроме того, из-за малоподвижного образа жизни, сидячей работы позвоночник человека постоянно испытывает большие статические нагрузки. В первую очередь её принимают межпозвонковые диски, которые выполняют функцию амортизации всей несущей конструкции. Со временем они стираются. Неправильное положение тела во время сна может ускорить этот процесс», — сказал Игнатов в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил эксперт, нежелательно использовать подушки без съёмного чехла, поскольку со временем они загрязняются.
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