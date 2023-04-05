Ортопед Игнатов: использование неправильной подушки может вызвать боли в спине и шее

Травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов заявил, что использование неправильно подобранной подушки может вызвать боли в спине и шее. По словам эксперта, усугубить течение остеохондроза может и неудобное положение тела во время сна.

«Кроме того, из-за малоподвижного образа жизни, сидячей работы позвоночник человека постоянно испытывает большие статические нагрузки. В первую очередь её принимают межпозвонковые диски, которые выполняют функцию амортизации всей несущей конструкции. Со временем они стираются. Неправильное положение тела во время сна может ускорить этот процесс», — сказал Игнатов в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, нежелательно использовать подушки без съёмного чехла, поскольку со временем они загрязняются.

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