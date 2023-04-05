ТАСС: в Запорожской области задержали двух наводчиков ВСУ

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В Пологовском районе Запорожской области задержали двух наводчиков Вооружённых сил Украины, которые корректировали огонь по позициям российских войск и гражданским объектам.
ТАСС: в Запорожской области задержали двух наводчиков ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По их данным, двое граждан Украины — 1988 и 1995 годов рождения — под руководством украинской разведки за вознаграждение передавали боевикам ВСУ координаты военных и мирных объектов.

«В результате обстрелов, совершённых на основании переданных ими данных, зафиксированы разрушения в населённых пунктах, пострадали люди», — рассказал представитель правоохранительных органов.

В марте в МВД Херсонской области сообщили о задержании информатора ВСУ, который передавал данные о дислокации российских военных и грозился «убивать русских».

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