Мосгорсуд смягчил срок топ-менеджеру «Аэрофлота» и освободил от выплаты штрафа
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По словам Гривцова, суд также освободил всех фигурантов от выплаты штрафов и снизил сумму ущерба по делу с 250 млн до 244 млн рублей.
Александрову был ранее назначен штраф в размере 900 тыс. рублей.
По версии следствия, в 2016—2017 годах замгендиректора «Аэрофлота» в составе организованной группы под видом юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией «Консорс» на 250 млн рублей, в результате средства были похищены.