Мосгорсуд смягчил срок топ-менеджеру «Аэрофлота» и освободил от выплаты штрафа

Мосгорсуд смягчил срок на год, до шести лет колонии, топ-менеджеру «Аэрофлота» Владимиру Александрову, осуждённому по делу о хищении у авиакомпании более 250 млн рублей. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Андрей Гривцов. В июле 2022 года Гагаринский суд Москвы приговорил Александрова к семи годам колонии.

По словам Гривцова, суд также освободил всех фигурантов от выплаты штрафов и снизил сумму ущерба по делу с 250 млн до 244 млн рублей.

Александрову был ранее назначен штраф в размере 900 тыс. рублей.

По версии следствия, в 2016—2017 годах замгендиректора «Аэрофлота» в составе организованной группы под видом юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией «Консорс» на 250 млн рублей, в результате средства были похищены.