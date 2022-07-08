Топ-менеджера «Аэрофлота» приговорили к семи годам колонии по делу о хищении

Гагаринский суд Москвы приговорил топ-менеджера «Аэрофлота» Владимира Александрова к семи годам колонии по делу о хищении у авиакомпании более 250 млн рублей.

Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Анна Жарина.

«Суд назначил Александрову наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом 900 тыс. рублей» — сказала она.

Другие фигуранты получили меньшие сроки: бывшая начальница одного из отделов авиакомпании Татьяна Давыдова — шесть с половиной лет и штраф 700 тыс., адвокат Александр Сливко — шесть с половиной лет и штраф 650 тыс., адвокат Дина Кибец — шесть лет и штраф 600 тыс.

По версии следствия, в 2016—2017 годах замгендиректора «Аэрофлота» в составе организованной группы под видом юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией «Консорс» на 250 млн рублей, в результате средства были похищены.