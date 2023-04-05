Путин назвал обстановку в новых российских регионах напряжённой

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Обстановка в новых российских регионах остаётся напряжённой, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России с главами новых регионов.

«Сегодня попрошу заместителя председателя правительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина доложить, какие работы уже проведены и что ещё предстоит сделать. И вместе с тем повторю, что обстановка в этих регионах остаётся напряжённой», — отметил он.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали сотни участников украинских националистических формирований.

Колокольцев добавил, что пресечён ряд диверсионных вылазок с их стороны.

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