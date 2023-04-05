В Москве рассказали о реализации масштабных инвестиционных проектов
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.
Речь идёт о строительстве заводов по выпуску продукции, в том числе мебели, продуктов питания, электроники, упаковки, строительных и отделочных материалов.
В общей сложности предприниматели намерены вложить в производства до 20 млрд рублей.
Также стало известно, что с начала 2023 года в Свердловской области отмечен рост индекса промышленного производства. Как передаёт URA.RU, об этом на годовом собрании регионального союза промышленников и предпринимателей рассказал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.
«Индекс промпроизводства по итогу 2022 года снизился всего на 0,6%. По итогам января и февраля фиксируется разворот в сторону роста — по Свердловской области индекс составил 107,3%», — заявил Якушев.
Ранее сообщалось, что промышленность Белгородской области получит более 500 млн рублей федеральной поддержки.