В Москве рассказали о реализации масштабных инвестиционных проектов

В Москве создадут разнопрофильные производства благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Их профинансируют 14 инвесторов, с которыми город заключил договоры о выделении участков на льготных условиях.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Речь идёт о строительстве заводов по выпуску продукции, в том числе мебели, продуктов питания, электроники, упаковки, строительных и отделочных материалов.

В общей сложности предприниматели намерены вложить в производства до 20 млрд рублей.

Также стало известно, что с начала 2023 года в Свердловской области отмечен рост индекса промышленного производства. Как передаёт URA.RU, об этом на годовом собрании регионального союза промышленников и предпринимателей рассказал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

«Индекс промпроизводства по итогу 2022 года снизился всего на 0,6%. По итогам января и февраля фиксируется разворот в сторону роста — по Свердловской области индекс составил 107,3%», — заявил Якушев.

Ранее сообщалось, что промышленность Белгородской области получит более 500 млн рублей федеральной поддержки.