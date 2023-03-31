Промышленность Белгородской области получит более 500 млн рублей федеральной поддержки

Заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что промышленности Белгородской области выделят 500 млн рублей в качестве федеральной поддержки.

Соответствующее заявление он сделал в рамках рабочей поездки в регион, где он осмотрел белгородские предприятия совместно с губернатором региона Вячеславом Гладковым.

Отмечается, что Мантуров и Гладков, в частности, посетили белгородское предприятие «Сокол-АТС», которое специализируется на производстве изделий для авиастроения, судостроения, телекоммуникационной техники и радиоэлектронной аппаратуры. Там они изучили цеха механообработки и мелкосерийных деталей, а также ознакомились с готовой продукцией предприятия.

Как указал Мантуров, в целом развитию станкоинструментальной промышленности сегодня уделено особое внимание, ведётся работа по актуализации профильного федерального проекта «Развитие производства средств производства».

«Обновлённую редакцию федерального проекта планируем представить во втором квартале 2023 года. К его актуализации мы подключили более 400 экспертов — это, в частности, производители оборудования, сотрудники научных учреждений и заказчики», — пояснил министр.

Ещё одним предприятием, которое посетил Мантуров, стал «Белагромаш» — один из крупнейших заводов по производству высокопроизводительной почвообрабатывающей и другой сельскохозяйственной техники.

«Сегодня мы увидели, что предприятие не просто готово к удовлетворению спроса наших аграриев в текущем сельскохозяйственном году, но и формирует задел на будущее: собственное конструкторское бюро ведёт разработку новых уникальных агрегатов, которые соответствуют современным стандартам качества», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Мантуров вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым посетил завод «Пегас-Агро».