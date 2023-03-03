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Мантуров и Азаров встретились с коллективом завода «Пегас-Агро»

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Зампред правительства России, министр промышленности Денис Мантуров прибыл в Самарскую область с рабочим визитом.
Мантуров и Азаров встретились с коллективом завода «Пегас-Агро»
  • globallookpress.com
  • © MIT Russia

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Программа включала посещение завода «Пегас-Агро». Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым Мантуров осмотрел новую производственную площадку предприятия.

Министр отметил высокую динамику развития завода и уровень локализации.

«На предприятии увеличилась производительность труда, удалось серьёзно увеличить объём выпуска готовой продукции. На момент начала участия в проекте с конвейера ежедневно сходило не более трёх единиц техники, а на сегодняшний день этот показатель составляет шесть машин в день», — сказал Мантуров.

Со своей стороны, генеральный директор компании Светлана Линник сообщила, что в настоящее время каждая четвёртая машина в России, которая вносит удобрения в поля или занимается химзащитой растений — это машина «Пегас-Агро».

Предприятие занимает 24% рынка.

Ранее сообщалось, что в Самарской области обсудили планы развития АвтоВАЗа.

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