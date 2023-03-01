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В Самарской области обсудили планы развития АвтоВАЗа

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В среду, 1 марта, АвтоВАЗ провёл конференцию, посвящённую итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора за 2022 год. В совещании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В Самарской области обсудили планы развития АвтоВАЗа
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Как заявил Азаров, у АвтоВАЗа амбициозные планы.

«Наша задача — общими усилиями не только сохранить ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места на АвтоВАЗе, но и загрузить заказами поставщиков», — сказал он.

По словам губернатора, он рассчитывает и на дальнейшее развитие технической, научно-производственной кооперации.

Со своей стороны, руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов отметил, что совет директоров одобрил возобновление проекта нового семейства класса «В» на глобальной платформе с максимально возможным использованием локальных технических решений компонентов, а также начало работы над новой моделью «В+» на базе платформы Lada Vesta.

«Это позволит расширить присутствие в популярном и растущем сегменте кроссоверов», — сказал он.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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