Учащийся из Удмуртии стал лауреатом Всероссийской олимпиады школьников по экономике

Учащийся из Сарапула Виктор Мельников стал лауреатом Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Общее число победителей — 30 человек, призёров — 137.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртской Республики.

В финале принимали участие 364 школьника из 57 регионов России. Мельников набрал 80 баллов — самый высокий результат среди 11-классников.

«Я участвовал в олимпиаде ради поступления в вуз в первую очередь. Мне нравятся интересные задачи по экономике. Первые девять классов я отучился в Сарапульской школе №13, 10-й и 11-й классы провёл в лицее Высшей школы экономики в Москве», — рассказал Мельников.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.