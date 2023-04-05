Учащийся из Удмуртии стал лауреатом Всероссийской олимпиады школьников по экономике

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Учащийся из Сарапула Виктор Мельников стал лауреатом Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Общее число победителей — 30 человек, призёров — 137.
Учащийся из Удмуртии стал лауреатом Всероссийской олимпиады школьников по экономике
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртской Республики.

В финале принимали участие 364 школьника из 57 регионов России. Мельников набрал 80 баллов — самый высокий результат среди 11-классников.

«Я участвовал в олимпиаде ради поступления в вуз в первую очередь. Мне нравятся интересные задачи по экономике. Первые девять классов я отучился в Сарапульской школе №13, 10-й и 11-й классы провёл в лицее Высшей школы экономики в Москве», — рассказал Мельников.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.

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