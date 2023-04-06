Россияне смогут скармливать птицам новую биоразлагаемую посуду из рисового крахмала

Студенты Сургутского государственного университета разрабатывают экологичную посуду из риса и рисового крахмала, которую после использования можно будет скормить птицам. Как отмечают разработчики, в России аналогов нет, а в мире подобные решения есть в Китае и Мексике. Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Мы создали посуду, сделанную полностью из растительных материалов, главным из которых является рисовый крахмал. Она не содержит пластика и намного быстрее разлагается. После использования посуды можно покрошить её птицам на улице (можете и сами съесть), поэтому можно сказать, что посуда исчезает фактически сразу. Если вы её просто выкидываете, она разлагается за два-три месяца в зависимости от влажности», — рассказал лидер проекта, студент пятого курса Александр Коробкин.

Отмечается, что сейчас посуда изготавливается в лабораторных условиях с использованием печей. По словам разработчиков, её прочность незначительно уступает пластиковой, она устойчива к влаге, при низких температурах становится хрупкой, но при возвращении к комнатной возвращаются исходные свойства.

«Уникальность нашей разработки в том, что она сделана из полностью биоразлагаемых материалов, поэтому негативное влияние на окружающую среду сведено к минимуму. В России аналогов нет, в мире подобные решения есть в Китае и Мексике», — добавил Коробкин.

В основе посуды заложены естественные биологические процессы, связанные с деструкцией или окислением органических соединений в условиях окружающей среды. Разработка в первую очередь нацелена на кофейни, кафе и службы доставки.

«Согласно нашему опросу, кофейни готовы закупать такую посуду при цене до 18 рублей за штуку, поэтому мы рассчитываем, что конечная стоимость составит 12—15 рублей, однако по мере масштабирования производства цена снизится», — заявил собеседник RT.

Сейчас команда занимается подбором оптимального состава посуды, совершенствует методику изготовления продукта. К осени разработчики планируют доработать продукт, рассчитать его финальную стоимость и провести исследования экологического эффекта.

Проект разрабатывался в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

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